Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0891 dólares, abaixo do valor registado na terça-feira quase à mesma hora, 1,0918 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0916 dólares.

O dólar tem-se reforçado porque alguns dados da economia norte-americana têm sido melhores do que o previsto e apoiam a perspetiva de uma nova subida das taxas de juro pelo banco central norte-americano.

As atas da reunião de 25 e 26 de julho da Fed, que serão publicadas ainda hoje, podem indicar como o banco central vê a evolução do mercado laboral norte-americano e dar pistas sobre as próximas decisões de política monetária.

A preocupação dos mercados com a desaceleração da economia chinesa tem mantido a aversão ao risco.

Divisas................hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0891................1,0918

Euro/libra............0,85534..............0,85784

Euro/iene.............158,85................158,90

Dólar/iene............145,85................145,54

EO // EA

Lusa/fim