Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0278 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,0421 dólares.

"A política comercial da administração norte-americana deve levar a um aumento da inflação na primeira economia mundial, obrigando o banco central [dos Estados Unidos] a manter as taxas de juro num nível elevado durante mais tempo", explicou Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades, citado pela AFP.

Essa situação com taxas de juro elevadas beneficia o dólar, que se torna mais atrativo para os investidores.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou no sábado uma ordem executiva para a aplicação de tarifas de 25% a produtos provenientes do Canadá e do México e taxas adicionais de 10% aos da China. As medidas deveriam entrar em vigor na terça-feira, mas já hoje foi anunciado que as taxas a aplicar ao México seriam suspensas por um mês.

O analista do Commerzbank Ulrich Leutmann explicou, citado pela agência EFE, que a crescente possibilidade de Trump decidir também impor tarifas à União Europeia pode mesmo levar a uma paridade temporária entre o euro e o dólar, mas essa tendência não se vai manter muito tempo, dado que para os Estados Unidos não é positivo que o dólar se valorize demasiado.

Divisas..............hoje.............sexta-feira

Euro/dólar...........1,0278................1,0421

Euro/libra...........0,82945..............0,83627

Euro/iene.............158,91...............161,30

Dólar/iene.............154,61..............154,83

