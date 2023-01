Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0878 dólares, quando na sexta-feira à mesma hora negociava a 1,0888 dólares.

A Alemanha, maior economia da zona euro, registou uma queda de 0,2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2022, sob pressão da crise energética e da inflação, de acordo com uma primeira estimativa divulgada hoje.

Os mercados aguardam as reuniões desta semana da Reserva Federal norte-americana, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,0903 dólares.

Divisas................hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,0878..................1,0888

Euro/libra............0,87934................0,87796

Euro/iene.............141,32..................140,91

Dólar/iene............129,92..................129,42

EO // MSF

Lusa/fim