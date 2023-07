"A IFC concederá um empréstimo de até 20 milhões de euros, a partir de sua conta própria, à Cabo Verde Airports SA, para ajudar a financiar a renovação e a ecologização de toda a rede de quatro aeroportos internacionais e três aeroportos domésticos de Cabo Verde, distribuídos por sete ilhas do país situado no Oceano Atlântico", anunciou a delegação do Banco Mundial na cidade da Praia em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o empréstimo será ainda para apoiar o turismo em Cabo Verde e para melhorar a qualidade das infraestruturas dos sete aeroportos do país e ajudá-los a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

"O financiamento é o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade concedido pela IFC a uma empresa cabo-verdiana e destina-se a incentivar o mutuário a atingir objetivos ambientais, sociais e/ou de governação através de incentivos de preços", prosseguiu a nota.

De acordo com a mesma fonte, com o apoio a empresa vai renovar seus aeroportos e implementar uma estratégia de descarbonização através de vários projetos de energias renováveis, incluindo a melhoria da iluminação LED e a instalação de sistemas de refrigeração mais eficientes em termos energéticos nos aeroportos.

"O desempenho financeiro do empréstimo estará ligado a dois indicadores-chave: a redução das emissões de gases com efeito de estufa e a certificação com o Airport Carbon Accreditation, um programa global de certificação de gestão de carbono para aeroportos", determinou.

A Cabo Verde Airports SA, filial da VINCI Airports, é uma sociedade de propósito específico responsável pelo financiamento, exploração, manutenção, expansão e modernização dos sete aeroportos de Cabo Verde durante os próximos 40 anos, cuja concessão iniciou na segunda-feira.

A VINCI é o primeiro operador aeroportuário privado do mundo, e de sua filial portuguesa, a Aeroportos de Portugal (ANA), que deterá 30% da empresa concessionária.

"A IFC está totalmente empenhada em ajudar Cabo Verde a posicionar-se como um importante destino turístico na África Subsariana e a aproveitar plenamente o seu potencial de crescimento", afirmou Olivier Buyoya, diretor regional da IFC para a África Ocidental, citado na nota de imprensa.

"O primeiro investimento da IFC no setor das infraestruturas de Cabo Verde contribuirá para o desenvolvimento sustentável da rede de aeroportos do país e apoiará o crescimento a longo prazo e a criação de emprego", perspetivou o mesmo responsável, prevendo que aumentar o crescimento do tráfego de passageiros e a reforçar a indústria do turismo de Cabo Verde.

Além do apoio financeiro, que promete aumentar, a IFC, membro do Banco Mundial e maior instituição de desenvolvimento global centrada no setor privado dos mercados emergentes, promete intensificar apoio consultivo em Cabo Verde, concentrando-se no turismo, infraestruturas, energia verde, saúde e acesso ao financiamento.

A IFC trabalha em mais de 100 países, usando seu capital, experiência e influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento, e no ano fiscal de 2022 comprometeu-se com um recorde de 32,8 bilhões de dólares para empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento.

