O anúncio foi feito pela ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, após a reunião de Conselho de Ministros.

No que respeita à dimensão as pessoas, a meta é ter até 2030 "80% das pessoas", entre os 16 e os 74 anos, pelo menos, com competências digitais básicas.

A governante adiantou que atualmente cerca de 44% das pessoas têm competências digitais básicas.

Outra das metas é que em 2030 os especialistas em tecnologias de informação e comunicação constituam 7% da população empregada e pelos 30% sejam mulheres.

Em termos de infraestruturas, uma cobertura "de 100% do território nacional" abrangidas por redes de alta velocidade em 5G e ter 75% das empresas a adotar serviços de computação em 'cloud' (nuvem).

Na área da cibersegurança, "precisamos de garantir que toda a Administração Pública tem meios, recursos" para responder a incidentes que ocorram no futuro, sublinhou a ministra.

Para o efeito vai haver uma "bolsa de horas" para garantir o apoio necessário em caso de incidentes.

"O nosso objetivo é acelerar a transição digital", afirmou.

