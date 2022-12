"Tivemos um pequeno avanço este ano ao permitir que expatriados a viver na China viessem a Macau sem fazer quarentena e sem pedir autorização. Por isso é que temos vindo a fazer uso da nossa parceria com operadoras como a trip.com na China para começar a apontar para este grupo particular de pessoas", disse Helena de Senna Fernandes, aos jornalistas durante uma conferência do grupo trip.com, a decorrer no território.

Desde que foi permitida a entrada em Macau de estrangeiros a viver na China, em setembro deste ano, foram feitas "mais de mil reservas", observou a responsável, que acredita existir "muita procura nesse sentido".

"O segundo passo vai entrar em ação quando houver a possibilidade de abrir para o resto do mundo, e aí estaríamos a olhar, acredito, para lugares a curta distância, como provavelmente o sudeste asiático ou o nordeste asiático", disse.

Macau, continuou, "está a preparar-se para expandir", com "descontos nas companhias aéreas e hotéis" para atrair visitantes.

No novo concurso para as licenças de jogo para os próximos dez anos, o Governo do território estabeleceu como um dos requisitos a diversificação da fonte de clientes e visitantes.

"Obviamente que o requisito de trazer visitantes internacionais só se pode materializar quando as fronteiras abrirem, o que esperamos que não seja muito longe deste momento. Não estamos à espera que as políticas de quarentena demorem dez anos", notou.

Macau, que registou seis mortes desde o início da pandemia, também segue a política chinesa de 'zero covid', apostando em testagens em massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas de cinco dias para quem chega ao território, com exceção para quem vem da China continental.

O trip.com Group, proprietário de empresas de viagens online como a Skyscanner, Trip.com, Qunar, Ctrip, realizou hoje em Macau pelo segundo ano consecutivo uma conferência - Trip.com Group 2022 Global Partner Summit - com parceiros do setor, onde se debateu a recuperação do turismo à escala global.

