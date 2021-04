"Em 2020, o grupo apresentou resultados líquidos consolidados negativos no montante de 12,9 milhões de euros, que comparam com lucros de 14,5 milhões de euros alcançados no exercício anterior", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o grupo, os resultados foram impactados pelos "efeitos do encerramento e limitações de funcionamento das operações de base territorial, no âmbito das medidas de combate à pandemia" de covid-19.

Do prejuízo de 12,9 milhões de euros, "uma perda de 20,3 milhões de euros é alocada aos acionistas da Estoril-Sol, SGPS, S.A., e um ganho de 7,4 milhões de euros aos interesses minoritários e que não controlam".

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do Estoril Sol caiu 73% em 2020, face ao ano anterior, para 10,7 milhões de euros.

Neste período, só as operações 'online' do grupo tiveram resultados positivos, apresentando taxas de crescimento de, sensivelmente, 60%.

Já as receitas de jogo do grupo cederam 41,3% para 135,7 milhões de euros em 2020.

Por segmento, as receitas de base territorial retrocederam 53% para 91,4 milhões de euros, enquanto as receitas de jogo 'online' avançaram 14% para 44,3 milhões de euros.

O investimento do grupo situou-se nos 800 mil euros, quando, em 2019, foi de 2,3 milhões de euros.

Conforme explicou o Estoril Sol, em 2020, o investimento centrou-se na compra de equipamentos de segurança e informático para "adequar os casinos à nova realidade de utilização dos espaços comuns por clientes e colaboradores".

O endividamento bancário do grupo ascendeu, neste período, a 6,6 milhões de euros.

O Estoril Sol detém a concessão dos casinos Lisboa, Estoril e Póvoa.

PE // EA

Lusa/Fim