As organizações e instituições antecipam uma necessidade imediata de 14 mil milhões de dólares a partir deste ano para realizar "investimentos críticos e prioritários" que permitam lançar a reconstrução.

A soma total de 411 mil milhões de dólares representa mais de duas vezes o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em 2021, segundo dados do Banco Mundial (BM). A anterior estimativa feita em finais de outubro apontava para uma necessidade de 350 mil milhões de dólares.

"Agradecemos ao Banco Mundial a sua análise que será um instrumento importante, para nós e para os nossos parceiros, no lançamento de futuros projetos de recuperação, que já começou", considerou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal, citado no comunicado.

O Governo ucraniano indicou que a avaliação de gastos não abrange as regiões atualmente ocupadas por tropas russas, que invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Segundo o estudo realizado, as necessidades de financiamento concentram-se em primeiro lugar no setor dos transportes, da habitação e da energia, que representam cerca de 50% dos danos sofridos pela Ucrânia no primeiro ano de conflito.

Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou que chegou a acordo com o Governo ucraniano com vista à concessão de um programa de ajuda no montante de 15,6 mil milhões de dólares em quatro anos.

O acordo terá ainda de ser validado pelo conselho de administração do FMI.

