Donald Trump assinou no sábado uma ordem executiva que instrui o secretário do Comércio, Howard Lutnick, a abrir uma investigação para "determinar os efeitos na segurança nacional das importações de madeira para construção, madeira macia e seus produtos".

A investigação poderá levar à imposição de novas taxas alfandegárias, afetando potencialmente o Canadá, a Alemanha e o Brasil em particular.

A Casa Branca já acusou estes países de venderem madeira abaixo do preço de custo, "em detrimento da prosperidade económica e da segurança nacional" dos Estados Unidos.

O Canadá é um dos maiores exportadores de madeira do mundo, tendo os Estados Unidos como o seu maior mercado.

O relatório da investigação, que vai examinar as importações de madeira em bruto e também de produtos derivados, como mobiliário, deverá ser entregue ao presidente dos EUA no prazo de 270 dias, de acordo com o texto do decreto.

No sábado, Donald Trump assinou um segundo decreto que visa aumentar a produção de madeira nos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir os custos de construção e habitação, mas que poderá ter o efeito oposto.

"As tarifas sobre a madeira e outros materiais de construção aumentam o custo da construção e desencorajam novos projetos", disse o presidente da Associação Nacional de Construtores Norte-americanos, Carl Harris.

Na quarta-feira, Trump garantiu que os produtos europeus estarão em breve sujeitos a taxas alfandegárias de 25%.

"Tomámos a decisão e anunciá-la-emos em breve: será de 25%", garantiu Trump.

O Presidente dos EUA repetiu as suas queixas contra a União Europeia (UE), dizendo que "não aceitam os [seus] carros nem os [seus] produtos agrícolas".

Trump repetiu que o défice comercial dos Estados Unidos com a Europa é de "300 mil milhões de dólares" (cerca de 286 milhões de euros), dados que a Comissão Europeia contesta, estimando-o em 150 mil milhões de euros (157 mil milhões de dólares) só em bens, mas apenas 50 mil milhões de euros quando se tem em conta o excedente comercial dos EUA em serviços.

"A UE foi criada para irritar os Estados Unidos. Esse era o objetivo. E eles tiveram sucesso. Mas agora sou eu o Presidente", disse Trump, mostrando-se confiante de que os países europeus não irão aplicar medidas de retaliação.

Na quintafeira, o republicano disse que vão entrar em vigor tarifas de 25% ao Canadá e ao México a partir de terça-feira, dia 04 de março, além de duplicar a tarifa de 10% cobrada à China.

Na sua rede social Truth Social, Trump disse que drogas ilícitas como o fentanil estão a ser contrabandeadas para os Estados Unidos a "níveis inaceitáveis" e que as taxas de importação obrigam outros países a reprimir o tráfico.

