O ministro Pedro Duarte falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, no âmbito de uma audição regimental.

Os descontos, que visam aliviar os media nacionais nos custos associados aos serviços prestados pela Lusa, variam entre 50% a 75% para órgãos de comunicação social regionais e locais e entre 30%e 50% para nacionais.

Atualmente, a Lusa já disponibiliza três serviços gratuitos referentes a temas de identidade de género, desinformação e cultura.

Pedro Duarte reiterou ainda que está "a tentar que o Estado fique detentor da totalidade das ações" da agência Lusa, acrescentando que vai "consegui-lo num curto prazo", tendo já o Estado adquirido as participações "do Público, da RTP e do Diário do Minho".

"Quando conseguirmos [adquirir a totalidade da agência], vamos partir para a revisão do contrato de concessão da Lusa e vamos poder introduzir a matéria dos descontos", afirmou o governante.

AJR/ALU // CSJ

Lusa/fim