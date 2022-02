"No exercício económico de 2021 o Estado garantiu uma receita líquida proveniente de passivos financeiros de 13.892 ME, um valor que se situa abaixo do registado em 2020 em 2.898 ME", refere o relatório "Condições dos mercados, dívida pública e dívida externa: fevereiro de 2022", entregue no parlamento.

Desta forma, em 2021 "as emissões de dívida efetuadas pelo Estado, líquidas de amortizações (na ótica de tesouraria) diminuíram face a 2020".

De acordo com os técnicos da UTAO, "a necessidade de obter esta receita líquida adveio, em primeiro lugar, da execução orçamental, cujo défice global absorveu 9.591 ME desses recursos (-- 2.614 ME do que em 2020)" e da despesa líquida em ativos financeiros do subsector Estado ter consumido 4.301 ME, menos 284 ME do que no ano anterior.

Os técnicos que dão apoio à Comissão de Orçamento e Finanças assinalam que a despesa bruta em ativos financeiros executada em 2021 foi maior do que no período homólogo, "exigindo do Estado o desembolso de 4.945 ME, montante que foi superior, em 204 ME, ao despendido em 2020".

A grande maioria da despesa em ativos financeiros teve como destino as Entidades Públicas Reclassificadas (EPR), quer sob a forma de dotações de capital quer sob a forma de empréstimos. Cerca de três quartos do total de despesa efetuada em dotações de capital (2.999 ME) destinou-se às Infraestruturas de Portugal, S.A. (1.613 ME), Hospitais E.P.E. (1.080 ME), Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (254 ME), EDIA -- Emp. de Desenv. Infraest. Alqueva, S.A. (53 ME) e TAP, S.A. (998ME).

Dos 912 ME concedidos pelo Estado sob a forma de empréstimos a médio e longo prazos, cerca de 824 ME teve como destino o Metro do Porto, S.A. (541 ME), Metropolitano de Lisboa, E.P.E. (119 ME), a CP -- Comboios de Portugal, E.P.E. (156 MEuro) e a EDIA -- Emp. de Desenv. Infraest. Alqueva, S.A. (7 ME).

A UTAO salienta ainda que "o Estado concedeu ainda empréstimos a médio e longo prazos ao Portugal 2020 (50,3 ME) e a Fundos Públicos (36,5 ME). Por fim, refira-se que o Estado concedeu ainda 19,6 ME de empréstimos a curto prazo à Parque Escolar, E.P.E.".

No que respeita à receita de ativos financeiros, o total arrecadado em 2021 ascendeu a 644 ME.

De acordo com os técnicos, "face aos valores orçamentados no OE2021, e numa ótica de tesouraria, em 2021 o Estado financiou-se num montante correspondente a 72,3% do previsto para o conjunto do ano".

"Com efeito, entre janeiro e dezembro de 2021 a receita líquida proveniente de passivos financeiros ascendeu a 13.892 ME, 5.320 ME aquém do total previsto no OE2021 [Orçamento do Estado para 2021] para o ano 2021 (grau de execução de 72,3%)", refere.

Explica que este resultado reflete por um lado, o défice do Estado de 9.591 ME, que se situou 2.226 ME abaixo do previsto no OE2021 para o total do ano e, por outro lado, "a despesa líquida em ativos financeiros, executada em 2021, ter ascendido a 4.301 MEuro, um valor que se situou 3094 ME abaixo do previsto para o conjunto do ano".

