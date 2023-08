Numa resolução publicada em Boletim Oficial, e consultada hoje pela Lusa, o Governo lembrou que em março de 2020 concedeu um aval à SDTIBM para contrair um empréstimo junto à banca para a realização de investimentos na infraestruturação das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral (ZDTI).

Entretanto, a sociedade registou "constrangimentos" no funcionamento da sua tesouraria, em consequência dos impactos da crise pandémica internacional, que afetou fortemente o seu setor de atividade, e dos efeitos da guerra na Ucrânia, que provocou irregularidades ao nível da entrada das receitas previstas.

Neste sentido, "teve a necessidade de ajustar os fluxos financeiros da sua tesouraria à situação atual, recorrendo à reestruturação do crédito junto do BCN, para uma melhor gestão desta fase de transição gradual para a sua retoma económica e financeira", pode ler-se no documento.

"Nesta sequência, o banco credor aprovou a reestruturação do crédito no montante total de 390 milhões de escudos (3,5 milhões de euros), por um prazo adicional de trezentos e sessenta dias, solicitando como garantia o aval do Estado", lê-se na resolução, cuja operação tem um prazo de 192 meses.

"Neste contexto e considerando a importância da Sociedade ao nível do setor turístico que é uma área relevante para a economia nacional, o Estado de Cabo Verde, enquanto acionista, reconhece a manifesta relevância em apoiar a SDTIBM no desenvolvimento das suas atividades e no cumprimento das suas obrigações, através da renovação deste aval", prosseguiu.

Numa outra resolução, o Governo autoriza a Direção Geral do Tesouro a conceder um aval à SDTIBM para garantia do empréstimo bancário junto do Banco Panafricano Ecobank Cabo Verde no valor de 318,4 milhões de escudos (2,8 milhões de euros).

Com um prazo de 12 meses, nesta operação é referido que a tesouraria da sociedade foi "fortemente impactada" pela crise da pandemia da covid-19, devido aos sucessivos incumprimentos dos seus clientes.

"Aliado a estas condicionantes, a atividade da SDTIBM, mais recentemente, também se ressentiu com as consequências da guerra na Ucrânia", enfatizou, indicando que a empresa decidiu reestruturar o empréstimo junto do Ecobank para "melhor gerir a tesouraria e assim equilibrar os fluxos entre os recebimentos e os pagamentos".

A SDTIBM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem por missão o planeamento físico, a gestão e administração das Zonas Turísticas Especiais nas ilhas da Boa Vista e do Maio, constituídas por ZDTI, com vista à promoção e o desenvolvimento do turismo.

A constituição da SDTIBM, em 2005, resultou de uma parceria entre o Governo e os municípios da Boa Vista e do Maio, nas respetivas ilhas, visando um programa de investimento em infraestruturas para, segundo a própria sociedade, "melhorar os padrões de vida da população local e criar as condições mais favoráveis para apoiar investimentos no turismo".

