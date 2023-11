Segundo o Abanca, o EuroBic "é uma entidade rentável, sólida e solvente" e com esta compra-se torna-se "o oitavo maior banco em Portugal, com cerca de 18.500 milhões de euros de volume de negócio, 249 pontos de venda e mais de 300 mil clientes".

A venda ainda está condicionada à autorização das autoridades competentes.

Na sequência da investigação jornalística 'Luanda Leaks', em 2020, foi anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do EuroBic, uma medida para "salvaguardar a confiança na instituição", referiu então o banco em comunicado,

Desde então o Abanca andou em negociações para comprar o banco de origem angolana mas o acordo só agora se concretizou. O comunicado não divulga o valor da compra. Em outubro, o Jornal Económico noticiou que rondaria os 300 milhões de euros.

O EuroBic (que em 2012 adquiriu parte do BPN) teve lucros de 40,3 milhões de euros em 2022.

O grupo espanhol Abanca (detido pelo milionário hispano-venezuelano Juan Carlos Escotet) teve lucros de 428,6 milhões de euros até setembro deste ano, o triplo do registado no mesmo período do ano passado.

O grupo está presente em Portugal com 70 agências (em 2018 adquiriu a operação de retalho do Deutsche Bank Portugal).

