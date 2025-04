O Plano de Resposta e Relançamento Comercial espanhol foi anunciado hoje pelo primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, numa declaração em Madrid em que acusou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter iniciado uma guerra comercial "injusta e injustificada contra tudo e contra todos", com base em argumentos falsos e que prejudicará também as empresas e os cidadãos norte-americanos.

Sánchez afirmou que as novas tarifas comerciais anunciadas por Trump na quarta-feira à noite são "um protecionismo estéril" e "não são recíprocas" porque a balança comercial entre a União Europeia e os EUA é bastante equilibrada e as taxas aplicadas pelo bloco europeu são, em realidade, de 3%.

O líder do Governo espanhol pediu à administração dos EUA que reconsidere e se sente a negociar com a União Europeia e o resto do mundo.

Por outro lado, em caso de que falhem as negociações, pediu à União Europeia uma resposta com "proporcionalidade e unidade", lembrando que a UE é "o primeiro bloco comercial do mundo".

Em concreto, pediu a Bruxelas um plano especial de ajudas públicas para setores potencialmente mais afetados pelas novas tarifas, através de um fundo financiado por taxas impostas a produtos norte-americanos e que se acelere o processo de ratificação do acordo comercial com os países da América do Sul que foram o Mercosul.

Sobre o Plano de Resposta e Relançamento Comercial espanhol, que garantiu que avança já hoje, prevê fundos de apoio e linhas de financiamento para empresas cuja atividade e postos de trabalho podem ser afetados pelas tarifas norte-americanas e também para incentivar a criação e instalação de novas unidades industriais.

Entre outros aspetos, serão recanalizados fundos europeus do Programa de Recuperação e Resiliência espanhol para ajudas a setores como o do automóvel ou relacionados com a produção de automóveis.

Em relação à proteção de postos de trabalho, Sánchez comparou este Plano de Resposta e Relançamento Comercial a medidas tomadas durante crises como a da pandemia.

Trump anunciou na quarta-feira uma tarifa de base de 10% sobre todas as importações dos EUA, que aumenta em função das medidas pautais e não pautais. Entraram também em vigor tarifas de 25% sobre automóveis, camiões ligeiros e peças automóveis importados pelos EUA.

