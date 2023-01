ERSE diz que mudanças ao plano de investimento refletem necessidades da rede mas faz reparos

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) considerou hoje que as alterações propostas pelo operador da rede de distribuição aos projetos aprovados no âmbito do plano de desenvolvimento e investimento na rede refletem as respetivas necessidades, mas deixou recomendações.