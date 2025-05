De acordo com os dados da Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) de Macau, o número de entradas de visitantes em abril na região administrativa especial chinesa foi de 3.092.791, mais 18,9% em relação ao período homólogo de 2024.

O serviço de estatísticas reparte o número de entradas em excursionistas (1.755.592, mais 30,1% do que em abril de 2024) e turistas (1.337.199, mais 6,9%).

Já o período médio de permanência dos visitantes em abril último foi de 1,1 dias, menos 0,1 dias face a abril de 2024, devido ao aumento da proporção de excursionistas em relação ao total de visitantes, segundo a DSEC.

Em 2024, o Governo chinês divulgou uma série de medidas de apoio a Macau, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a mais 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

Além disso, desde 01 de janeiro que os residentes da vizinha cidade de Zhuhai podem visitar Macau uma vez por semana e ficar até sete dias.

Os resultados destas medidas têm-se feito sentir nos primeiros quatro meses do ano em termos das origens dos visitantes entrados em Macau.

No mês de referência, o número de entradas em abril de 2025 provenientes do interior da China fixou-se em 2.126.212, mais 22,4%, em termos anuais, e a proveniência de visitantes das nove cidades do Delta do Rio das Pérolas da Grande Baía foi de 1.066.367, mais 34,5% do que em abril de 2024, com as entradas a partir da cidade mais próxima de Macau, Zhuhai, a crescerem 63%.

O número de entradas de visitantes internacionais totalizou 230.014, mais 10,4% do que no mês homólogo anterior, com as Filipinas (43.097) a liderar este subgrupo, seguida da República da Coreia (37.215), Tailândia (20.463) e Indonésia (19.656).

Em relação aos visitantes de longa distância, o número de entradas de visitantes dos Estados Unidos da América (13.429) teve um acréscimo homólogo de 4,3%.

APL (VQ) // VM

Lusa/Fim