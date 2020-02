Eni eleva potencial do campo Agogo em Angola em 40% para mil milhões de barris de petróleo A petrolífera italiana Eni anunciou hoje que o campo Agogo-3, ao largo de Angola, tem afinal mais 40% de reservas do que anteriormente previsto, o que eleva o potencial de exploração para mil milhões de barris. economia Lusa economia/eni-eleva-potencial-do-campo-agogo-em-angola-_5e57b120c935e51293a5cef1





"A Eni perfurou com sucesso o Agogo-3, o segundo poço de avaliação da descoberta do Agogo no Bloco 15/06, no offshore [ao largo da costa] de Angola, aumentando em cerca de 40% a estimativa de petróleo existente, que é agora de mil milhões de barris, com potencial adicional a ser testado no setor norte do campo", anunciou hoje a petrolífera.

Em comunicado enviado à Lusa, a petrolífera italiana acrescenta que "o poço Agogo-3 foi perfurado pelo navio de perfuração Libongos a 1,5 km a noroeste do poço Agogo-2 e a 4,5 km a noroeste do poço Agogo-1", precisando ainda que "o campo Agogo está localizado a aproximadamente 180 km da costa e a 23 km do Pólo Oeste (FPSO N'Goma), a uma profundidade de 1.700 metros e atingiu uma profundidade total medida de 4.321 metros".