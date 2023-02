Segundo Afonso César Machado, responsável pelo mercado português da Copenhagen Offshore Partners (COP), além daquele número de trabalhadores, que resulta de postos diretos, indiretos e induzidos, a manutenção da plataforma depois de construída vai absorver 800 postos de trabalho diretos.

O anúncio foi feito hoje à tarde, na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, durante a assinatura do protocolo de cooperação para a promoção do aproveitamento do potencial de energia renovável 'offshore' com o município local e vários parceiros ligados ao setor das pescas e à investigação.

