De acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, divulgados em comunicado, no dia 16 de janeiro foi registado "um novo máximo de produção eólica num só dia, com 106,7 GWh".

"O anterior máximo era de 11 de novembro de 2022, dia em que a produção eólica atingiu os 104,2 GWh", acrescentou a empresa.

Em 16 de janeiro, o conjunto da produção de energia renovável foi responsável por abastecer 97% do consumo, com destaque para a eólica, que garantiu 56%.

Já entre 01 e 22 de janeiro, a produção renovável representou 89% do consumo elétrico nacional.

No balanço do ano de 2022, o índice de produtibilidade eólica registou 0,99, ligeiramente abaixo da média histórica de 1, enquanto a produção renovável abasteceu 49% do consumo, com a eólica a representar 25%, a hidroelétrica 12%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 5%.

