"Vemos o crescimento dos empréstimos bancários em Moçambique a acelerar de 3,9% em 2022 para 8,4% este ano, e acreditamos que a queda das taxas de juro vai melhorar a procura por crédito bancário este ano", escrevem os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

Na análise ao setor bancário, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Solutions escreve que a redução do endividamento interno por parte do Governo vai dar mais espaço para que os bancos concedam mais crédito aos particulares e às empresas privadas.

O banco central de Moçambique apresentou recentemente os dados relativos aos empréstimos no ano passado, tendo registado um crescimento de 3,9%, abaixo dos 4,9% registados em 2021.

"Atribuímos isto principalmente ao aumento da taxa de juro central de 18,2%, em 2021, para 20,1% em 2022, o que colocou pressão na liquidez no ano passado, resultado em custos de endividamento maiores e tendo um impacto na procura de crédito", escrevem os analistas.

Para a Fitch Solutions, o regulador financeiro deverá manter a taxa de juro diretora nos 17,25% este ano, o que fará com que as taxas nominais desçam, e a inflação deverá abrandar de uma média de 9,9% em 2022 para 8,6% em 2023.

Na nota de análise, a Fitch Solutions salienta ainda que a redução das emissões de dívida pública internas vão aumentar o espaço dos bancos para emprestarem a particulares.

"No seguimento das dificuldades de acesso a financiamento externo entre 2016 e 2022 devido ao Incumprimento Financeiro de 2017, Moçambique recuperou o acesso a financiamento do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em 2022, e o governo vai utilizar uma parte do empréstimo de 456 milhões de dólares [432 milhões de euros] do FMI e da subvenção de 300 milhões de dólares [284 milhões de euros] do Banco Mundial para financiar o défice", lê-se na nota.

Para além disso, acrescentam, "o aumento das receitas provenientes do setor do gás vai limitar a necessidade do Governo se endividar junto dos bancos moçambicanos".

Em dezembro de 2021, a percentagem de títulos de dívida interna no total da carteira dos bancos tinha crescido 25,8% em dezembro de 2021 face ao período homólogo, mas em dezembro de 2022 esse crescimento foi de apenas 0,4%, "uma tendência que se vai manter em 2023 e assim dar espaço aos bancos para direcionarem as suas atividades para os empréstimos a clientes como fonte de rendimento".

Para 2024, a Fitch Solutions estima um crescimento de 8,8% no crédito aos consumidores e ao setor privado, sustentada numa redução das taxas de juro para 16,25% e numa descida da taxa de juro média para empréstimos de 19,6% este ano para 16,3% em 2024.

MBA // PJA

Lusa/Fim