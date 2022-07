"Em 2021, o indicador global de custos de contexto, que agrega nove domínios, registou um valor de 3,09, numa escala de um a cinco, superior aos registados em 2017 (3,05) e 2014 (3,04)", aponta o mais recente 'Inquérito aos Custos de Contexto' do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nesta edição do inquérito, o sistema judicial "voltou a ser identificado pelas empresas como o domínio com o indicador de custos de contexto mais elevado", com um valor de 3,61. Ainda assim, foi o único domínio a registar um decréscimo entre 2017 e 2021 (-0,06).

Seguiram-se os licenciamentos e o sistema fiscal, com indicadores de custos de contexto de 3,47 e 3,27, respetivamente.

Por oposição, o financiamento, as indústrias de rede e as barreiras à internacionalização constituíram obstáculos mais reduzidos à atividade da maioria das empresas, com indicadores de 2,62, 2,76 e 2,76 valores, respetivamente, em 2021.

"Apesar de não aparentarem constituir, globalmente, obstáculos elevados ao exercício da atividade das empresas", os domínios dos recursos humanos e das indústrias de rede apresentaram, entre 2017 e 2021, os maiores aumentos do indicador de custos de contexto (+0,17), "refletindo a maior dificuldade no acesso a técnicos qualificados e na contratação de trabalhadores, bem como os aumentos do custo dos serviços relacionados com o fornecimento/acesso a combustíveis líquidos e com o transporte de mercadorias marítimos/fluviais e terrestres neste período", nota o INE.

Por setor de atividade, a indústria destaca-se com o indicador mais elevado de custos de contexto (3,26) e também como o que mais aumentou desde 2014 (+0,14).

Em 2021, as empresas de pequena e média dimensão continuaram a apresentar o indicador global de custos de contexto mais elevado - 3,15 pontos, +0,6 que em 2017 - enquanto as de micro dimensão percecionaram níveis de custos de contexto mais baixos, mantendo o valor do indicador inalterado em relação a 2017 (2,94).

Numa análise por localização geográfica, foi no Continente que se registou o valor mais elevado para este indicador, em oposição à Região Autónoma da Madeira, com o valor mais baixo (3,09 e 2,96, respetivamente).

PD // MSF

Lusa/Fim