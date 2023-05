"A recuperação da atividade económica é comprovada pelos indicadores de desempenho no terceiro trimestre de 2022. O volume de negócios do SEE registou um aumento de 42,5% face ao período homólogo e uma taxa de realização de 109,4%, confirmando o acompanhamento da recuperação da atividade económica das empresas do setor", lê-se num relatório do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, divulgado hoje.

De acordo com o relatório trimestral de desempenho das empresas públicas ou participadas pelo Estado, produzido pela Unidade de Acompanhamento do SEE, este desempenho (julho a setembro de 2022), em comparação com o período homólogo e com o período anterior, "confirma por um lado, a recuperação dos efeitos da pandemia, mas, ainda, reflete os efeitos da crise provocada pela guerra na Ucrânia, que, continua a impactar as empresas do SEE".

A carteira do SEE em Cabo Verde integra 35 empresas, 25 das quais detidas a 100% pelo Estado e as restantes participadas de 2% a 96%. Contudo, esta análise não envolve duas empresas (Sonerf e Emar), por "não terem cumprido com os requisitos pretendidos".

Das empresas analisadas, 17 registaram prejuízos no terceiro trimestre de 2022 (19 no mesmo período de 2021), mas globalmente as 33 empresas inverteram os prejuízos totais, somando lucros, nesse período, de 148,3 milhões de escudos (1,3 milhão de euros), que comparam com os prejuízos superiores a 1.379 milhões de escudos (12,5 milhões de euros) no mesmo trimestre de 2021 ou os prejuízos de 365 milhões de escudos (3,3 milhões de euros) previstos pelos respetivos planos de atividades.

O volume total de negócios das 33 empresas do SEE também disparou no terceiro trimestre de 2022, para mais de 11.491 milhões de escudos (104,5 milhões de euros), acima dos 10.505 milhões de escudos (95,5 milhões de euros) previstos pelas empresas e dos 8.062 milhões de escudos (73,3 milhões de euros) no mesmo período de 2021.

As "maiores contribuições" para os resultados do terceiro trimestre foram provenientes das empresas de produção e distribuição de água a eletricidade AEB e Electra, bem como da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), "com 81% do total do resultado líquido negativo do período". As restantes 16 empresas do SEE registaram um resultado líquido positivo superior a 962,6 milhões de escudos (8,7 milhões de euros), sendo as maiores contribuições da empresa que gere os aeroportos, ASA, da Cabo Verde Telecom e da Transportes Aéreos de Cabo Verde, "com um peso de 68,7% sobre o total".

Segundo o relatório, do acumulado do ano, o resultado líquido do SEE situou-se até setembro passado nos 1.009 milhões de escudos (9,1 milhões de euros), uma melhoria de 76,3% face aos nove meses de 2021, que foi de 4.262 milhões de escudos (38,8 milhões de euros).

"Quando se analisa o cumprimento do resultado líquido face ao valor previsto, este situou-se no campo positivo, verificando uma tendência de melhoria face aos períodos anteriores. No cômputo geral, o resultado líquido das empresas do SEE ficou 40,6% acima do valor previsto para o terceiro trimestre de 2022", aponta ainda o relatório.

