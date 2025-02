"Em Portugal, o investimento aumentou quase 14% em relação aos níveis anteriores à pandemia em termos reais e continua a crescer, não obstante alguma volatilidade no primeiro semestre de 2024. A percentagem de empresas que tencionam aumentar o seu investimento permanece estável (20%) e acima da média da UE", adiantou, em comunicado.

No entanto, "os desafios regulamentares e logísticos afetam significativamente as empresas portuguesas", disse o BEI, apontando "a conformidade com novos regulamentos, normas e certificações, bem como os desafios logísticos" que "constituem os principais obstáculos à atividade empresarial".

De acordo com a mesma nota, "em comparação com outras empresas da UE, as empresas portuguesas mostram-se mais preocupadas com o acesso a matérias-primas e componentes".

Paralelamente, destacou, "os condicionalismos financeiros estão a aumentar e ultrapassam a média da UE", sendo que "a percentagem de empresas portuguesas com problemas no acesso a financiamento aumentou significativamente e está agora acima da média" devido à "rejeição de empréstimos, às dificuldades na obtenção de financiamento suficiente e aos elevados custos do crédito".

O BEI deu ainda conta dos principais entraves ao investimento, tendo as empresas portuguesas apontado que "os principais obstáculos à expansão são a incerteza quanto ao futuro, a falta de mão-de-obra qualificada, a regulamentação e os custos da energia".

Além disso, "a burocracia e a regulamentação da atividade económica continuam a ser desafios que afetam mais Portugal do que o resto da UE".

"O forte desempenho de Portugal em termos de investimento, não obstante as pressões financeiras e regulamentares, demonstra a resiliência das empresas portuguesa", afirmou Debora Revoltella, economista-chefe do BEI, citada no comunicado.

Segundo a mesma responsável, "embora os custos da conformidade, a burocracia e as dificuldades financeiras permaneçam desafios importantes, as empresas portuguesas continuam a adaptar-se e a inovar", assegurando que o BEI "continuará a apoiar investimentos que melhoram a resiliência, a sustentabilidade e o crescimento de longo prazo".

O inquérito ao investimento do Grupo BEI (EIBIS) é um relatório anual baseado numa sondagem realizada junto de cerca de 13.000 empresas de todos os Estados-Membros da UE e uma amostra adicional oriunda dos Estados Unidos.

ALN // JNM

Lusa/Fim