Empresas de investimento estatais chinesas compram ações para estabilizar mercado

Pequim, 08 abr 2025 (Lusa) -- As plataformas de investimento estatais chinesas anunciaram nas últimas horas um aumento das suas participações em fundos negociados em bolsa (ETF) e em ações de empresas estatais, no âmbito dos esforços para estabilizar as praças financeiras chinesas.