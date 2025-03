Os expositores da lusofonia "irão expor produtos relacionados com as novas energias, a gestão de resíduos, o tratamento de águas residuais e a higiene ambiental", informou o presidente do Instituto para a Promoção do Comércio e do Investimento, Vincent U U Seng.

O evento, que se organiza desde 2008, tem como objetivo abordar temas como a neutralidade carbónica, a mobilidade verde e ecológica, e conta com actividades como o "fórum verde", a exposição verde, bolsas de contacto e um "dia verde do público".

"Inovação e desenvolvimento verde - soluções para construção de cidades belas", é o tema deste ano, que será exposto numa área de 12.000 metros quadrados, segundo os organizadores.

Este ano, "vamos também organizar visitas de negócios a Hengqin e Zhuhai (cidade vizinha de Macau) para representantes de países de língua portuguesa, e assim expandir a influência da nossa plataforma a novas oportunidades internacionais de negócios verdes", disse U.

José Carlos Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, participará no evento com uma palestra dedicada ao tema "transformação verde e desenvolvimento", agendada para o terceiro dia do certame.

De acordo com os organizadores, mais de 60 expositores internacionais participam na MIECE deste ano, mais 17% do que no ano passado, e serão visitados por um número de compradores profissionais estrangeiros também superior ao do ano passado, na ordem dos 23%.

O evento é organizado pelo executivo da Região Administrativa Especial de Macau, com o apoio de uma dezena de províncias chinesas vizinhas e do Governo de Pequim.

