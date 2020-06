No 'webinar' "Financiamento e Investimento na África Austral", organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE), Câmara do Comércio e Indústria Luso Sul-Africana (CCILSA) e Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA), foi discutido o investimento de privados, em particular europeus, numa região que conta com os lusófonos Angola e Moçambique.

João Luís Traça, da CCIPA, analisou os problemas para a economia angolana que serão colocados, não só diretamente pela pandemia de covid-19, mas também para a crise do petróleo, que afetou o Orçamento Geral do Estado.