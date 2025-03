Emprego sobe 1,0% na zona euro e 0,8% na UE em 2024

O crescimento do emprego na zona euro abrandou, no acumulado de 2024, para 1,0% na área do euro e 0,8% na União Europeia (UE), após 1,4% e 1,2%, respetivamente, em 2023, divulga hoje o Eurostat.