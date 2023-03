Um estudo hoje divulgado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo revela que "as viagens e o turismo em Portugal têm continuado a crescer, ao mesmo tempo que reduzem a sua intensidade de emissões".

Segundo os dados deste fórum para a indústria de viagens e turismo, em 2019, o setor turístico foi responsável por 17,8% do total de emissões de gases com efeito de estufa em Portugal, contribuindo com quase 38 mil milhões de euros e equivalendo quase a um quinto do total da economia portuguesa.

Devido à reduzida atividade no setor durante a pandemia, esta quota de emissões poluentes desceu para 9,8% em 2020 e para 10,2% em 2021.

Mas ainda antes, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, "entre 2010 e 2019, o crescimento económico do setor das viagens e turismo de Portugal dissociou-se das suas emissões de gases com efeito de estufa", pois durante este período "a contribuição do setor para a economia nacional cresceu em média quase 5% ao ano, enquanto as emissões de gases com efeito de estufa aumentaram 4,1% ao ano".

Assim, em 2010, por cada euro gerado pelo setor turístico, eram emitidos 0,77 quilos de gases com efeito de estufa, números que comparam com 0,59 quilos de emissões poluentes por cada euro criado pelas viagens e turismo em Portugal em 2021.

"Esta diminuição significativa demonstra claramente o impacto das mudanças implementadas pelo governo e líderes empresariais portugueses para criar um setor mais sustentável", adianta a organização.

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, em causa está também uma maior eficiência energética do setor, sendo que, entre 2010 e 2019, a utilização total de energia do setor aumentou "apenas 3,6% anualmente".

"Entre 2010 e 2021, a percentagem de energia com baixo teor de carbono no cabaz energético nacional aumentou de 6,6% para 7,5%, enquanto a dependência do setor dos combustíveis fósseis como fonte de energia também diminuiu", conclui o fórum fundado em 1990 para promover a sensibilização sobre o impacto económico do setor.

O Turismo de Portugal integra o Conselho Mundial de Viagens e Turismo enquanto destino parceiro desde 2018.

Este estudo agora divulgado abrange, ao todo, 185 países de todas as regiões e é feito em parceria com o Centro Global de Turismo Sustentável com sede na Arábia Saudita.

