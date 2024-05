A Emirates, propriedade do governo de Dubai, anunciou receitas 33 mil milhões de dólares (30,6 mil milhões de euros), em comparação com 29,3 mil milhões de dólares (27,1 mil milhões de euros) no ano anterior. O lucro do ano anterior tinha atingido os 2,9 mil milhões de dólares (2,69 mil milhões de euros).

A companhia aérea transportou 51,9 milhões de passageiros no exercício financeiro de 2023, em comparação com 43,6 milhões no ano anterior.

"Ao longo do ano, vimos uma grande procura por transporte aéreo e serviços relacionados com viagens em todo o mundo e, como fomos capazes de agir rapidamente para entregar o que os clientes desejam, alcançamos resultados tremendos", disse o presidente da Emirates, o xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, em comunicado.

"Estamos a colher os benefícios de anos de investimentos ininterruptos nos nossos produtos e serviços, na construção de parcerias sólidas e nas capacidades de nossos talentos", acrescentou.

Os resultados da Emirates acompanham os da sua base, o Aeroporto Internacional de Dubai.

O aeroporto mais movimentado do mundo para viajantes internacionais teve 86,9 milhões de passageiros no ano passado, superando os números de 2019, pouco antes de a pandemia paralisar a aviação global.

No ano mais movimentado de sempre antes da pandemia, em 2018, a estrutura aeroportuária tinha registado 89,1 milhões de passageiros.

