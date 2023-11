Este desempenho da empresa reverteu o prejuízo de 160,4 milhões de reais (30,5 milhões de euros) que tinha registado no terceiro trimestre de 2022.

O resultado operacional, medido pelo resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) no terceiro trimestre totalizou 660,4 milhões de reais (cerca de 125,7 milhões de euros), uma subida de 134,1% na comparação anual.

No balanço trimestral, a empresa informou que os bons resultados aconteceram devido ao fluxo de caixa positivo de 232,9 milhões de reais (44,3 milhões de euros), com alta nas vendas e a entrega de 43 aviões no terceiro trimestre, sendo 15 comerciais e 28 executivos (19 aeronaves leves e nove médias).

Entre julho e setembro, o número total de entregas de aeronaves da fabricante brasileira aumentou 30% face ao mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, as entregas saltaram de 79 para 105 aeronaves, resultado que indica um crescimento de 33%.

As receitas da Embraer atingiram 6,3 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, montante 29% superior ao terceiro trimestre do ano passado. No acumulado de 2023, a receita apresentou um crescimento de 26% versus o mesmo período do ano anterior.

A empresa informou que o principal destaque no período em análise foi o segmento de aviação comercial, com crescimento de 57% face ao mesmo período do ano passado e alta de 48% no acumulado de 2023.

A carteira de pedidos firmes da Embraer encerrou o terceiro trimestre do ano em 17,8 mil milhões de dólares (16,6 mil milhões de euros), o maior nível num ano, impulsionado pelo aumento das vendas no setor de aviação comercial.

Até ao mês de setembro, a dívida líquida da Embraer totalizava 5,6 mil milhões de reais. Segundo refere num comunicado a empresa, "o plano de gestão de dívidas foi concluído com sucesso, estendendo o prazo médio de vencimento dos empréstimos para 4,8 anos."

A companhia também informou que mantém as metas de entregas de 65 a 70 aeronaves comerciais e 120 a 130 aeronaves executivas num ano.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

CYR // ANP

Lusa/Fim