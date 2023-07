Uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português refere que a embaixada de Portugal em Atenas "continua a acompanhar a situação de incêndios florestais que se vive na Grécia e está a prestar todo o apoio necessário aos portugueses, que se encontrem no país e em particular nas ilhas de Rodes e Corfu".

Até ao momento foram contactados 21 portugueses em Rodes, dos quais cinco residentes na ilha, e sete na ilha de Corfu, dos quais quatro residentes.

O incêndio na ilha de Rodes prossegue hoje pelo novo dia consecutivo, não estando ainda controlado. Em Corfu, as chamas lavram pelo quarto dia consecutivo.

Provocados por uma onda de calor sem precedentes, que deixou a vegetação muito seca, cerca de 500 incêndios florestais foram declarados na Grécia desde 13 de julho, o que representa uma média diária de 60 a 70 fogos, disse o porta-voz dos Bombeiros, Yannis Artopiós, à televisão privada SKAI.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (EMY), para hoje são esperadas temperaturas extremas, até 46 graus, no centro do país.

A Grécia é um destino cada vez mais procurado pelos portugueses. A Lusa questionou a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) sobre eventuais pedidos de regresso ou cancelamentos de reservas turísticas para a Grécia, tendo fonte oficial afirmando que, até ao momento, não se registam nenhuma das situações.

SMM (MSF) // PJA

Lusa/Fim