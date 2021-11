"Na maioria dos mercados europeus o sentimento é que o mercado está maduro e que, portanto, não vai haver muitas mais oportunidades de desenvolver novos centros comerciais. A Sonae Sierra, por exemplo, acredita que em Portugal não há mais oportunidades para desenvolver centros comerciais", afirmou o CEO durante um encontro com jornalistas, no Porto.

Guedes de Oliveira garantiu, contudo, que a empresa do grupo Sonae "continua a acreditar no futuro do negócio dos centros comerciais", que "vai continuar a ser o negócio 'core' [principal] da Sonae Sierra no futuro".

