A semana passada revelámos que Elon Musk vai receber 1.9 mil milhões de euros da Tesla, depois da valorização bolsista da casa americana ter chegado aos 100 mil milhões de dólares. Agora explicamos como é que isso é possível, e como Elon Msuk se tornou o homem mais rico do planeta e como poderá encaixar quase 55 mil milhões de dólares nos próximos anos.

Primeiro perceber como é que Elon Musk é pago. O sul africano não recebe um salário ou qualquer compensação durante o período de vigência do seu mandato, tendo desenhado um mega pacote de compensações de acordo com objetivos financeiros alcançados pela Tesla. Conforme podem ver no documento que data de 21 de março de 2018, Elon Musk tem um fabuloso pacote de compensações baseado no desempenho da Tesla, com regras específicas e as tais 12 parcelas de compra de ações da Tesla ao preço fixo de 350,02 dólares (que era o preço no dia 19 de janeiro de 2018, ultima data de negociação antes do acordo) o que lhe oferece 2,6 mil milhões de dólares em 20,2 milhões de ações da Tesla.

O que significa, segundo contas feitas pela SEC norte americana (a CMVM dos EUA) que o valor total do pacote de compensações de Elon Musk pode chegar aos 55,9 biliões de dólares.

Como referimos, o acordo está estruturado em redor de 12 tranches de ações, cada uma delas equivalendo, aproximadamente, 1% do total de ações em circulação no momento do acordo. Cada parcela – uma espécie de jogo onde cada mala de dinheiro é desbloqueada se atingidos determinados objetivos – é disponibilizada a Elon Musk assim que determinado objetivo operacional é alcançado e que metas de capitalização das ações forem atingidos.

Fonte: Business Insider

Ou seja, para que Elon Musk fosse pago, teria a Tesla de aumentar massivamente as vendas, os lucros e tornar-se uma das mais valiosas empresas no mercado bolsista. Se olharem o documento, as metas operacionais baseiam-se no facto da empresa melhorar as suas performances de vendas e os lucros, estando essa avaliação ligada ao aumento dos níveis de receita e lucros antes de juros, impostos e depreciação (EBIDTA).

Cada uma das 12 tranches de opções de compra são disponibilizadas a Elon Musk assim que os patamares são alcançados. O primeiro deles é a capitalização em bolsa por um período nunca inferior a seis meses (ou o valor de todas as ações em circulação) de 100 mil milhões de dólares, sendo que cada parcela acrescenta mais 50 mil milhões de dólares ao valor em bolsa sustentado pelo período mínimo de seis meses.

Com duas metas operacionais cumpridas, foi alcançado, também, o primeiro patamar de valorização de mercado, pelo que Elon Musk recebeu a primeira tranche de ações. Segundo a Yahoo Finance, a Tesla tem 185,37 milhões de ações em circulação. Em maio, as ações valiam 539,46 dólares, dando uma valorização da Tesla ligeiramente acima dos 100 mil milhões de dólares. Isto porque a capitalização de mercado é somente o preço de mercado vezes o número de ações.

Contas feitas, cada tranche de opções de compra, uma vez investida, permite que Elon Musk compre 1.688.670 ações da Tesla ao preço estipulado de 350,02 dólares. Ora para chegar ao valor de 100 mil milhões de dólares de valorização bolsista da Tesla, cada ação teria de custar 539,46 dólares. O que significou, se não fosse outro o preço de cada papel, que Elon Musk encaixaria 189,44 dólares de lucro por cada ação, o que fazia esta primeira tranche oferecer um lucro de 320 milhões de dólares.

Felizmente para Musk, quando a primeira tranche foi desbloqueada, as ações valiam 809 dólares e o sul africano encaixou 780 milhões de dólares.

Obviamente que a Tesla blindou o acordo e Musk tem de ficar com as ações durante, pelo menos, cinco anos após a libertação da tranche, pelo que Musk ficaria mais rico, mas não em numerário. No quadro que exibimos, mostramos o que o CEO da Tesla pode ganhar nas 12 tranches e quais os valores que as ações têm de atingir para ser pago. E ai podemos verificar que Elon Musk pode chegar a um valor de 55,8 mil milhões de dólares, caso todos os objetivos sejam alcançados.

Ora, como noticiamos a semana passada, Elon Musk alcançou mais um patamar dos objetivos para desbloquear cada uma das 12 tranches de opções de compra de ações da Tesla a 350 dólares cada uma. Como?

Porque apesar da Tesla ter perdido 3% do seu valor no últimos dias, a valorização da empresa está perto dos 300 mil milhões de dólares, sendo hoje a marca automóvel mais valiosa. Mas mais importante que isso é que nos últimos seis meses, a capitalização média subiu os importantes, para Musk, 50 mil milhões de dólares, para chegar a uma valorização sustentada de 150 mil milhões de dólares.

O suficiente para libertar a segunda tranche de opção de compra, uma vez mais, de 1.688.670 ações o valor de 350,02 dólares. Ora, como cada ação valia 1.594 dólares, na altura da libertação da tranche, Elon Musk tem, em mãos, 4,2 mil milhões de dólares, ou seja, 2,1 mil milhões de cada tranche. Como? Porque o acordo de compensação de Elon Musk diz que o sul africano não pode vender as ações durante cinco anos. Portanto, as ações que comprou na primeira tranche valorizaram dos 780 milhões, em maio, para 2,1 mil milhões em julho! Tudo graças a uma valorização das ações em bolsa que já ultrapassou os 500%!

E apesar do Covid-19, a Tesla conheceu um segundo trimestre fabuloso: ganhos por ação foram de 2,18 dólares quando se esperava fosse de 0,15 dólares negativos, volume de negócios de 6,04 mil milhões de dólares contra os 5,2 mil milhões esperados. A apresentação destes resultados permitiu que as ações subissem 7% nas horas seguintes ao anúncio dos resultados. Infelizmente para Elon Musk, as ações da Tesla escorregaram nos últimos dias para 1.401,14 dólares o que fez encolher o valor total de cada tranche para perto dos 2 mil milhões de dólares…