O resultado de 2022, o ano em que a empresa foi privatizada, foi afetado por maiores provisões operacionais e menores lucros de empresas controladas pela antiga empresa estatal, informou esta segunda-feira a empresa.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2022 atingiu 11,3 mil milhões de reais (cerca de 2.030 milhões de euros), o que representa também uma redução de 40,5% em relação a 2021.

Só no quarto trimestre do ano passado, a empresa registou perdas de 479 milhões de reais (cerca de 86,05 milhões de euros), em contraste com o lucro de 610 milhões de reais (110 milhões de euros) no mesmo período de 2021.

Apesar do resultado e do facto de o atual governo do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se opor à privatização aprovada em 2022 pela empresa e pelo Congresso, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, defendeu a mudança.

"2022 é o segundo ano mais crucial da história da Eletrobras, precedido em importância apenas por 1962, ano em que a empresa foi fundada", disse Ferreira, no comunicado.

Para o presidente da empresa, o "processo de capitalização concluído no ano passado", que retirou o controlo estatal, "representa uma segunda fundação, seis décadas após a primeira".

A privatização, acrescentou, "foi fundamental para deixar a empresa melhor preparada para enfrentar as mudanças sistémicas em curso no setor energético brasileiro e mundial".

A Eletrobras é responsável por um terço da geração brasileira e é proprietária de quase metade das linhas de transmissão do país, com uma extensão combinada de mais de 70 mil quilómetros de linhas elétricas, e uma capacidade de geração instalada de cerca de 50 mil megawatts.

JMC // VQ

Lusa/Fim