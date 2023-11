No que respeita às importações de veículos a países terceiros, a quota de elétricos e híbridos totalizou os 42%, mais 35 pontos percentuais (pp) do que em 2017.

Já as exportações destes veículos aceleraram de 2% para 26% do total entre 2017 e 2022.

Os veículos híbridos que não precisam de carregamento externo representaram 6% do total dos carros importados e 0,4% do exportados pela UE, os híbridos 'plug-in' totalizaram os 7% e 4%, respetivamente, e os totalmente elétricos 15% das importações e 9% das exportações.

No que respeita a valores, as importações de veículos híbridos e elétricos representaram, em 2022, 37 mil milhões de euros e as exportações 59,1 mil milhões de euros.

Os veículos elétricos e híbridos não 'plug-in' foram a maior categoria comercializada, com o Reino Unido no primeiro lugar entre os países exportadores para a UE (3,4 mil milhões de euros, 21% do total), seguido do Japão (2,8 mil milhões de euros, 18%) e a Turquia (2,5 mil milhões de euros, 15%).

Os Estados Unidos (8,7 mil milhões de euros, 30% do total), o Reino Unido (4,5 mil milhões de euros, 16%) e a Noruega (4,3 mil milhões, 15%) foram os principais importadores de veículos não 'plug in' da UE.

