Eletricidade restabelecida no aeroporto londrino de Heathrow

Londres, 21 mar 2025 (Lusa) - A eletricidade foi restabelecida no aeroporto de Heathrow, anunciou a organização National Grid, responsável pela rede elétrica no Reino Unido, na sequência do incêndio que resultou no encerramento do aeroporto londrino.