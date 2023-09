"Se, por um lado, temos o desafio governamental de garantir que a energia cumpra com o seu papel de fator impulsionador do desenvolvimento social e económico, por outro, a EdM deverá, nos próximos anos, consolidar o papel de Moçambique como polo energético na região da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral]", descreveu o presidente do conselho de administração, Marcelino Gildo Alberto, no relatório e contas da elétrica estatal, a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o documento, a energia elétrica produzida em 2022 em Moçambique ascendeu a 8.146 GigaWatt-hora (GWh), um aumento de 6% face a 2021, e deste total 1.730 GWh foram exportados para os países vizinhos, mais 5% do que no ano passado.

Desta forma, o peso das exportações de eletricidade da EdM -- fornecidas a outros concessionários ou consumidores operando nos países da região da SADC abrangidos por acordos do mercado de energia da África austral - cifrou-se em 27% do total de 2022.

"A energia excedentária disponível nas horas de baixo consumo é otimizada através dos acordos bilaterais de exportação de energia para o mercado regional", acrescenta a EdM.

A empresa explica ainda que "a maximização da disponibilidade dos 150 MegaWatts não firmes adicionais da Hidroelétrica de Cahora Bassa nas horas de baixa demanda nacional, contribuiu para o aumento das exportações em 5% em relação a 2021".

Em relação à procura, a energia total faturada aumentou em 7% face ao período homólogo de 2021, para 6.350GWh. Desta forma, tendo em conta a produção total de 8.146 GWh em 2022, mais de 20% da eletricidade produzida em Moçambique não foi faturada pela empresa.

No relatório, a EdM identifica ainda vários "constrangimentos" que estão a impactar as operações da empresa, como as "dívidas elevadas das instituições do Estado", com destaque para as áreas do abastecimento de água e da Saúde, mas também a "dificuldade de cobranças da dívida do Ministério da Defesa".

Reconhece igualmente o "défice de fundos para aquisição de material para manutenção e contadores", a "fraca recuperação da dívida de energia retroativa", resultando no "crescimento exponencial da dívida no sistema".

Criada em 1977, a EdM tem como missão produzir, transportar, distribuir e comercializar energia elétrica de produção própria, da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) e dos Produtores Independentes de Energia.

"Sendo que a da HCB é a nossa fonte preferencial, devido ao custo significativamente mais reduzido que oferece em comparação com as restantes fontes", admite a empresa, que é também responsável pela gestão de Rede Elétrica Nacional moçambicana.

Segundo a EdM, dos 2.075 MW de capacidade instalada da HCB, "apenas 650 MW estão disponíveis para o mercado nacional", o que "obrigou a recorrer à energia muito cara" dos Produtores Independentes de Energia, "para responder à crescente demanda que, em 2022, atingiu cerca de 1.044 MW".

