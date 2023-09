De acordo com o documento, a empresa tinha registado um resultado líquido de praticamente 2.100 milhões de meticais (30,3 milhões de euros) no exercício de 2021, pelo que os lucros cresceram quase 150% no ano passado.

A empresa conta com um capital social de 51.722 milhões de meticais (747 milhões de euros) e fechou 2022 com um ativo total superior a 261.676 milhões de meticais (3.880 milhões de euros) e um passivo de 138.223 milhões de meticais (1.996 milhões de euros).

O volume de negócios da EdM em 2022 foi de 46.830 milhões de meticais (676 milhões de euros), um crescimento de 10% no espaço de um ano.

O documento acrescenta que o número de clientes da EdM cresceu 14% em 2022, face ao ano anterior, para 2.936.751, avançando igualmente a "expansão da rede e a intensificação de novas ligações", que permitiram que mais 356.640 famílias "passassem a beneficiar de energia elétrica, ultrapassando em 11,5% a meta estabelecida no plano de atividades".

A Taxa de Acesso Doméstico da população à rede elétrica aumentou quatro pontos percentuais em 2022, para 43%, em 2022.

Segundo a EdM, dos 416 postos administrativos do país, 318 estão ligados à Rede Elétrica Nacional, o que representa uma taxa de cobertura de 76% ao nível do território.

A elétrica moçambicana terminou 2022 com 3.864 trabalhadores efetivos e administração admite que está a recorrer a "subcontratações para fazer face ao défice de pessoal", para "atender" ao aumento da procura "e cumprir com a meta anual de ligar à Rede Elétrica Nacional 320 mil novos clientes".

A EdM operava no final do ano passado uma rede de distribuição em média tensão de 22.992 quilómetros e uma rede de transporte de 6.355 quilómetros com 15.906 torres.

PVJ // SB

Lusa/Fim