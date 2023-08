Eletricidade de Moçambique adianta três milhões de dólares para barragem

A Eletricidade de Moçambique vai adiantar três milhões de dólares ao projeto da barragem hidroelétrica de Mphanda Nkuwa, que será a segunda maior e que desenvolve no centro do país com a Hidroelétrica de Cahora Bassa, foi hoje anunciado.