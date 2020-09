"A pandemia da covid-19 indubitavelmente apagou as melhorias gerais nos índices que medem a recompensa e o risco no continente africano dos últimos anos, mas isto não deverá parar os investidores; a recuperação em África pode ser prolongada e desigual, mas também pode ser transformativa", lê-se na quinta edição do relatório com o Índice do Risco e Recompensa em África.

"A pandemia da covid-19 é uma crise global, mas a recuperação de África vai ser mais lenta e mais desigual do que na maior parte das outras regiões", alertou o diretor adjunto da Control Risks, Barnaby Fletcher.