"A SU Eletricidade, comercializadora de último recurso do sistema elétrico português, detida a 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso de 0,7 mil milhões do défice tarifário de 2025", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O défice em causa resulta do diferimento, por quatro anos, do diferencial de custos a suportar pela SU, como os ajustamentos dos dois anos anteriores.

Por sua vez, a E-Redes, também detida a 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso, por 0,15 mil milhões de euros, do ajustamento definitivo de 2023 relativo à distribuição de energia elétrica e de compra e venda do acesso à rede de transporte, bem como do ajustamento provisório de 2024, ligado às medidas de sustentabilidade ou contenção tarifária.

PE // JNM

Lusa/Fim