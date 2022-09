"A EDP Renováveis, S.A. ("EDPR") tem o prazer de anunciar a conclusão da venda à ERG, S.p.A. ("ERG") de uma participação acionista de 100% num portfólio eólico operacional com 172 MW em Itália", refere em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O negócio tinha sido anunciado em 29 de julho, com a empresa a indicar que o portfólio abrangia sete parques eólicos com uma idade média de cerca de três anos.

"O valor total da transação corresponde a um 'enterprise value' (100%) de aproximadamente 420 milhões de euros a 31 de dezembro de 2021", assinala.

De acordo com a informação enviada hoje ao mercado, com esta transação, a EDPR "já assegurou 3,1 mil milhões de euros de encaixes com rotação de ativos que está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25".

A empresa sublinha que tal permite-lhe "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".

