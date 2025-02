Em maio do ano passado, a EDP previa investir até um teto de 5,7 mil milhões de euros anuais.

Na informação que vai ser apresentada aos analistas no habitual encontro telefónico após divulgação de resultados, a elétrica refere que vai seguir uma "abordagem seletiva e disciplinada" em termos de investimento, preferencialmente na Europa e nos Estados Unidos (EUA), que aponta como "mercados de baixo risco", apesar de ter sublinhado a "incerteza atual em torno dos projetos 'offshore' nos EUA após as ordens executivas presidenciais emitidas em 20 de janeiro".

O lucro da EDP caiu 16% em 2024 para 801 milhões de euros face ao ano anterior, sobretudo devido à redução do contributo da subsidiária EDP Renováveis (EDPR), segundo comunicado enviado ao mercado, na quarta-feira.

"Incluindo efeitos não recorrentes, sobretudo relacionados com perdas associadas à saída da EDPR de projetos na Colômbia, o resultado líquido reportado da EDP foi de 801 milhões de euros", anunciou a EDP, que em contrapartida destaca "o forte desempenho da atividade de produção e gestão de energia em mercado e aumento do contributo da atividade de redes de eletricidade no Brasil".

A EDPR teve resultados recorrentes de 221 milhões de euros no ano passado, uma queda de 57% em relação a 2023, e 777 milhões de euros "de itens não recorrentes", que resultaram em prejuízos de 556 milhões de euros em 2024. Para tal contribuiu sobretudo o impacto da decisão anunciada em dezembro de 2024 de não avançar com os seus investimentos em projetos eólicos na Colômbia, referindo que estes não cumpriam o perfil de risco da empresa.

Já o resultado líquido recorrente da EDP (que exclui os fatores extraordinários) aumentou 8% em 2024 face ao período homólogo.

O EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 4% em 2024 para 4.801 milhões de euros.

"Em termos consolidados a EDP superou os objetivos financeiros pré-definidos no seu plano de negócios para 2024 beneficiando da diversificação geográfica e tecnológica e do seu perfil de Utility integrada, atingindo um EBITDA recorrente de 5 mil milhões de euros em linha com o objetivo previamente definido e um resultado líquido recorrente de 1,4 mil milhões de euros, acima do objetivo pré-definido de 1,3 mil milhões de euros", lê-se na nota.

Em 2024, o plano de investimentos da EDP continuou focado na transição energética, precisando que 96% dos 5,4 mil milhões de euros de investimento foi alocado a projetos de energias renováveis e ao reforço, modernização e resiliência das redes de eletricidade em Portugal, Espanha e Brasil.

A dívida líquida em dezembro de 2024 totalizava 15,6 mil milhões de euros e o rácio FFO/Dívida Líquida melhorou para os 21,5% (face aos 21% em 2023 e 20% em 2022) superando o objetivo definido no plano de negócios, em linha coma política financeira de forte compromisso com a manutenção de um 'rating' de crédito de nível "BBB", destaca a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

