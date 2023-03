De acordo com um comunicado divulgado esta madrugada, o grupo EDP, que apresenta hoje em Londres o novo plano estratégico para o período entre 2023 e 2026, está previsto um "investimento de 25.000 milhões de euros até 2026 para potenciar renováveis e suportar os compromissos de neutralidade carbónica do grupo".

Assim, 21.000 milhões de euros serão alocados às energias renováveis e 4.000 milhões às redes elétricas, o que representa um investimento bruto anual de cerca de 6.200 milhões de euros, ou seja, mais 30% face ao anterior plano de negócios.

No anterior plano estratégico, apresentado em fevereiro de 2021, para o triénio 2021-2025, a EDP previa investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 19.200 milhões (80%) em renováveis.

No novo plano, o ritmo de adição de nova capacidade renovável aumenta para 4,5 gigawatts (GW) por ano, para um total de 18 GW até 2026, prevendo uma capacidade instalada de renováveis de 33 GW até ao fim do plano e a ambição de atingir mas de 50 GW até 2030.

Desta forma, 40% do investimento será em energia eólica 'onshore', 40% em solar de grande escala, 12% em solar distribuído, 5% em eólica 'offshore' e 3% em armazenamento e hidrogénio.

No que diz respeito às redes, está prevista a expansão das linhas de distribuição para 400.000 quilómetros, nove milhões de contadores inteligentes (mais 500.000 face a 2022) e 12 milhões de pontos de acesso (mais 2,5 milhões do que em 2022).

Tal como no anterior plano, 80% do investimento destina-se à Europa e América do Norte (40% cada), 15% na América do Sul e 5% na região da Ásia-Pacífico.

MPE // SB

Lusa/Fim