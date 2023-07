Num comunicado enviado pela EDP Brasil ao supervisor do mercado de capitais daquele país, a empresa diz ter recebido "comunicação da sua acionista controladora, EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), informando que, como resultado de aquisições realizadas por meio do sistema de negociação da B3 pela EDP International Investments and Services, S.L., [...], a sua participação no capital social da companhia, de forma agregada, passou a ser de 530.008.859 ações ordinárias, representando aproximadamente 91,20% do total de ações ordinárias de emissão da companhia".

Segundo refere, "as aquisições foram realizadas em decorrência da obrigação da ofertante de estender a possibilidade de venda àqueles que não aderiram ao leilão da OPA durante o período de três meses seguintes ao leilão da OPA, conforme previsto no edital da OPA".

A OPA para a aquisição de até a totalidade das ações da EDP Brasil visa o cancelamento do seu registo como companhia aberta na categoria A e conversão para categoria B e posterior saída de bolsa.

Na sequência do leilão da OPA realizado no passado dia 11 de julho, a EDP tinha já conseguido atingir uma participação de 87,91% na EDP Brasil, ao adquirir 185.169.240 ações, correspondentes a 31,86% do capital da empresa brasileira.

A retirada da EDP Brasil da bolsa deverá estar concluída no segundo semestre de 2023.

PD // CSJ

Lusa/Fim