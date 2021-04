Depois de ter ganho 18 dos 21 lotes postos a concurso para aquele que é o maior contrato de energia em Espanha, com um valor estimado de 380 milhões de euros, o acordo entre a EDP e o ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias espanhol) inclui a partir de 01 de abril o fornecimento de 3,1 terawatt (um terawatt equivale a um trilião de watts) horas de eletricidade por ano, equivalente ao consumo médio anual de mais de 800.000 casas.

Desta forma, a EDP fornecerá a eletricidade que cobrirá as viagens de comboio de alta velocidade, de longa distância e pendulares em Espanha.

A energia que a empresa portuguesa irá fornecer ao ADIF terá 'Garantias de Origem', que garante a produção 100% renovável de todo o consumo de eletricidade contratado, informou a EDP num comunicado, onde afirma que desta forma evitará a emissão de 950.000 toneladas de CO2 para a atmosfera por ano, um impacto positivo na qualidade do ar semelhante ao que seria gerado por mais de 60 milhões de novas árvores.

Com este acordo, a EDP reforça a sua presença no mercado energético espanhol, com uma carteira de comercialização a clientes empresariais de eletricidade, gás natural e serviços que excede 17 terawatt por hora por ano.

O ADIF é uma entidade pública empresarial dependente do ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana espanhol e tem como objetivo potenciar o transporte ferroviário espanhol, através do desenvolvimento e gestão de um sistema de infraestruturas seguro, eficiente, sustentável ambientalmente e com altos padrões de qualidade.

Além de líder mundial de energia renovável, a EDP refere no comunicado que é um grupo energético internacional líder na criação de valor, inovação e sustentabilidade e forma parte do Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX).

Em Espanha, o Grupo EDP, que emprega diretamente 2.000 pessoas, é uma referência no mercado energético, presente na produção, com mais de 5.500 MW de capacidade instalada, 1,3 milhões de pontos de abastecimento na distribuição de eletricidade e uma carteira de clientes empresariais de mais de 17 TWh de eletricidade, gás natural e serviços, adianta o comunicado.

