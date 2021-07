"As propostas selecionadas nesta terceira edição do fundo contam agora com um financiamento global de meio milhão de euros, com o qual a EDP pretende promover o acesso a energia limpa em regiões mais remotas e carenciadas e, dessa forma, ajudar a combater a pobreza energética nesses territórios", refere a elétrica em comunicado.

A energia solar é um elemento comum aos sete projetos que a EDP vai apoiar em Angola, Moçambique, Nigéria, Ruanda e Maláui e que abrangem sistemas de refrigeração para peixe e fruta em mercados locais, eletrificação de escolas, centros de saúde ou abastecimento de tecnologias que permitem dessalinizar a água.

Assim, tal como nas edições anteriores, o Fundo A2E aposta em iniciativas que intervenham em cinco áreas prioritárias -- educação, saúde, agricultura, empresas e comunidade -- e valoriza critérios de avaliação como o impacto social, parcerias, sustentabilidade, potencial de expansão ou viabilidade financeira.

Cada um dos projetos nesta nova edição, que recebeu 115 candidaturas, "conta com apoios financeiros entre 25 mil e 100 mil euros" e a EDP estima que o seu desenvolvimento possa ter um impacto positivo direto na vida de 16 mil pessoas e ainda beneficiar de forma indireta mais de 15 mil pessoas nesses territórios.

"O Fundo A2E dá assim continuidade ao programa iniciado em 2018, somando desde então um apoio total de um milhão de euros a 13 projetos que contribuíram para melhorar a vida de 65 mil pessoas e indiretamente, de cerca de um milhão", resume a empresa.

