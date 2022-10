"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida no montante de 500.000.000 euros convencimento em março de 2030 e cupão de 3,875%", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento do portfólio de projetos 'green' do grupo EDP.

Segundo a mesma nota, vai ser solicitada a negociação na Euronext Dublin.

O BBVA Securities, BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca -- Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. e a Société Générale atuam como 'joint-bookrunners'.

Na segunda-feira, após o fecho do mercado, a elétrica anunciou outra emissão de 'green bonds', no valor de 500 milhões de dólares, a cinco anos.

As ações da EDP subiram, na sessão de hoje da bolsa de Lisboa, 0,11% para 4,56 euros.

PE // JNM

Lusa/Fim