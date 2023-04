"A EDP -- Energias de Portugal, S.A. ("EDP ou Sociedade") e a EDP Finance BV assinaram um contrato de financiamento, no montante de 1.000 milhões de dólares singapurianos (SGD), pelo prazo de cinco anos", refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a energética refere que a transação foi organizada "pela própria EDP, em conjunto com o DBS Bank, no papel de 'coordinator'", contando ainda com os bancos MUFG, OCBC e UOB como 'bookrunners' e 'Mandated Lead Arrangers'.

O MUFG irá atuar, também, como agente.

"Este contrato de financiamento reforça o compromisso da EDP para o crescimento na região da Ásia-Pacífico, em linha com o Plano Estratégico 2023-2026", refere a empresa no documento.

JO // CSJ

Lusa/Fim