Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobilários (CMVM), a EDP refere que "celebrou um Acordo de Compra e Venda com a ERG, S.p.A. ("ERG") ao abrigo do qual a EDPR vende à ERG a totalidade de um portfólio eólico operacional com 172 MW localizado em Itália, por um 'Enterprise Value' de, aproximadamente, 420 milhões de euros (a 31 de dezembro de 2021), que será ajustado com um custo financeiro até à data de conclusão da transação".

Segundo precisa, "a transação abrange sete parques eólicos operacionais com uma idade média de 2,8 anos, que beneficiam de um quadro remuneratório estável durante 20 anos".

Com esta transação -- ainda "sujeita a condições precedentes, regulatórias e outras, habituais para uma transação desta natureza" -- a EDP diz já ter assegurado 3.100 milhões de euros de encaixe com operações desta tipologia.

Estas operações, refere, estão "incluídas no programa de rotação de ativos de 8.000 milhões de euros para 2021-2025, anunciado no 'Capital Markets Day' da EDP em fevereiro de 2021, permitindo acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento".

